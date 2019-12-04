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Üniversite öğrencilerine çorba ikramı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin "İkram Çeşmesi"nden günlük yaklaşık bin öğrenciye çorba ve ekmek ikramı yapılıyor.

04.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:24Üniversite öğrencilerine çorba ikramı
Büyükşehir Belediyesi'nin "İkram Çeşmesi"nden günlük yaklaşık bin öğrenciye çorba ve ekmek ikramı yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Kampüsü içerisindeki "İkram Çeşmesi"nde öğrencilere çorba ikram ederek, başarılar diledi.
Başkan Gürkan, gençlerin okula geldiklerinde aç olarak derse girmemeleri için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri (BELSOS) işbirliğiyle tereyağlı çorba ikramı yaptıklarını söyledi.
Çorbanın yanında ekmek de verdiklerini aktaran Gürkan, "Öğrenciler çorbalarını içtikten sonra tok karna derse girsinler. Derste de öğretmenlerini iyi dinlesinler. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın hem besinsel anlamda hem de eğitim anlamında sağlıklı bir nesil olmaları temel amacımızdır." şeklinde konuştu.
İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise öğrencilerinin yüzde 90'nının kampüsteki fakültelerde eğitim gördüğünü anlatarak, "Sıcak çorba ve ekmeklerini alıyor, çorbalarını içerek dersliklerine gidiyorlar. Belediyemizin üniversitemize sunduğu son derece güzel bir hizmet." ifadelerini kullandı.
Eğitim-öğretim dönemi boyunca günlük yaklaşık bin kişiye, her sabah 07.00 ile 09.00 saatleri arasında çorba ikramı yapılacak.

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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