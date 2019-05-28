Üniversite öğrencilerine D vitamini semineri

D vitamini eksikliği üzerine bilinçlendirme çalışmalarına hız veren Muratbey, İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri başta olmak üzere üniversite camiası ile bir araya gelerek D vitamini eksikliğini masaya yatırdı. Yetersizliği durumunda sayısız hastalıkla sonuçlanan, D vitamini eksikliği hakkında konuşan Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, "Eğilmeden, bükülmeden, kırılmadan yaşayabilmek için D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketmeliyiz" dedi.

İnovatif ürünleri ile Türkiye'nin ve dünyanın peynir anlayışını değiştiren Muratbey, risk boyutuna ulaşan D vitamini eksikliği üzerine bilinçlendirme çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Muratbey, Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu uzmanlığında İstanbul Aydın Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek D vitaminini konuştu. D vitamini ve kalsiyum ile ilişkisi hakkında katılımcıları bilinçlendiren Garipağaoğlu, D vitamini ile zenginleştirilmiş ürünlerin tüketimi konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Garipoğlu; "Güneşin bol olduğu ülkelerde bile D vitamini eksikliği sorunu yaşanıyor"

Yetersizliği durumunda bazı kanser çeşitleri, kardiyo-vasküler hastalıklar, metabolik sendrom, obezite, enfeksiyon hastalıkları, otoimmün hastalıklar, depresyon gibi birçok önemli sağlık sorunuyla sonuçlanan D vitamininin sadece kemik sağlığı değil, genel sağlık üzerinde çarpıcı etkilerinin bulunduğu biliniyor.

D vitamini eksiği sorununun dünya genelindeki boyutlarını ve alınması gereken önlemlerini katılımcılarla paylaşan Garipoğlu, "Coğrafi olarak güneşin bol olduğu ülkemizde,

D vitamini yetersizliğine sık rastlanmaktadır. Bu nedenle besinsel kaynağı sınırlı olan D vitamininin, destek şeklinde ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerle alınması gerekiyor. Özellikle melanin, derideki ultraviole ışınların emilimini azaltarak, D vitamini sentezini olumsuz etkiliyor. Melanin pigmenti, koyu ya da esmer tenli kişilerde açık tenlilere oranla daha fazladır. Bu nedenle koyu tenlilerin D vitamini sentezi için güneş ışığında daha fazla kalmaları gerekmektedir" dedi.

Kilo arttıkça D vitamini miktarı azalıyor

Beden kitle indeksi yüksek olan bireylerin, çoğunlukla düşük D vitamini düzeyine sahip olduklarını belirten Garipoğlu, "D vitamininin, kilolu kişilerde, yağ dokusunda depolandığı ve böylece dolaşımdaki D vitamini miktarının azaldığı biliniyor. Bütün bunlara ilave olarak bulutlu hava, ozon yoğunluğu ve hava kirliliğinin de D vitamini oluşumunu olumsuz etkilediğini belirtmekte fayda var" şeklinde konuştu.

Muazzez Garipağaoğlu, D vitamini eksikliğinin fark edilmesinin kolay olmadığını belirterek şunları söyledi; "D vitamininin vücutta bilinen en önemli görevi; kemik kütlesinin sağlanması ve korunmasıdır. Kemik dokusunun ana minerallerinden biri olan kalsiyum, D vitamininin varlığında kemiklere yerleşir. D vitamini ayrıca vücutta, sinir sisteminden, kasların çalışabilmesi ve bağışıklığın devam etmesine kadar önemli görevlerde bulunur. D vitamini seviyesinin düşük olması kemik erimesini tetikler" dedi.

D vitamini yönünden zenginleştirilmiş besinler tüketilmeli

D vitamininin besinlerde çok az miktarda bulunduğunu belirten Garipağaoğlu, "Güneş ışınlarının cilde doğrudan yansıması sonucu vücutta üretilen D vitamininin yeterliliği için gündüz 11.00 ve 15.00 saatleri arasında, güneş kremi kullanmadan, ortalama 15 dakika direkt güneş ışığına maruz kalmak gerekiyor. Pencere camından ultraviyole ışınlarının yüzde 90'ı geçmiyor. Bu yüzden cam arkasından güneşlenmenin D vitaminine katkısı yoktur. Güneşlenmenin mümkün olmadığı durumlarda, D vitamini takviye olarak alınmalı ya da D vitamini ile zenginleştirilmiş besinler tüketilmeli" dedi.

Muratbey'den D vitaminli peynir inovasyonu

İnovatif peynirleri ile adını dünyaya duyuran Muratbey, kalsiyum kaynağı olan peyniri D vitamini ile zenginleştirerek dünya genelinde risk boyutuna ulaşan D vitamini eksikliği sorununa çözüm olmayı hedefliyor. Muratbey, Misto ve Muratbey Plus ürünlerinin yanı sıra D vitamininin önemini her platformda tüketicilerine uzmanlar aracılığı ile aktarıyor.

Kaynak: Bültenler