Antalya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen 16. Girişimcilik Günleri kapsamında, üniversite öğrencilerine girişimcilik anlatıldı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere, daima gelişim içinde olmaları yönünde önerilerde bulundu.Girişimcilik ve inovasyonun, modern dünyanın küresel rekabet koşulları arasında eşitlik sağlayabilecek iki enstrüman olarak insanlara fırsatlar sunduğunu aktaran Türel, "Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi süreci olarak tanımlanan inovasyonun hayatımızın her alanında yer aldığı bir dönemden geçiyoruz. Girişimcilik bir fikirle başlıyor, inançla tamamladığınızda gerek sanayide, gerek siyasette yaşamın her alanında o fikir doğru ise kuvvetli inançla birleşirse sonuç almanız mümkün oluyor." diye konuştuİnovasyonun başrolündeki girişimci ve yatırımcıların genellikle üniversite öğrencilerinden ya da mezunlarından çıktığını ifade eden Türel, genç beyinlerin bu iki hususta çok daha cesur olduklarını bildirdi.Genç beyinlerin yaratıcı inovasyon örnekleri sunma konusundaki başarılarının göz ardı etmeden desteklenmelerinin bu dönemin bir yatırım modeli olduğuna işaret eden Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin bu çağın gerisinde kalması elbette söz konusu olamaz. Belki sanayi devrimini geçmişte ıskalamış olabiliriz ama bilişim döneminde Türkiye'nin geride kalmadığı çok açık, hatta zaman zaman öne bile geçtiği oluyor. Biliyorsunuz sektörün içinden gelen Sanayi ve Ticaret Bakanımız Mustafa Varank başta olmak üzere ilgili birçok bakanımız girişimcileri desteklemiş bununla yetinmeyerek bu konu bir devlet politikası haline gelmiştir. Bugün tüm dünyada başarı hikayeleri okullarda ders niteliğinde okutulan Türk girişimcilerin varlığı ise bizleri gururlandırıyor. Ancak bütün bunların yeterli olmadığını da biliyoruz. Sermaye sahibi olabilirsiniz ancak içinizde bir girişimci ruhunuz yoksa sahip olduğunuz sermayenin hiçbir anlamı yoktur."Antalya'yı dünyanın sayılı şehirleri arasına sokma yolunda yeni hedef ve projeleri hayata geçirirken pek çok ilkin de öncüsü olduklarını belirten Türel, belediyenin yeni girişimlerine yol açtığını, buna ilave olarak kentteki girişimlerin de önünü açmaya gayret ettiğini söyledi.Yenilik yaparken sabır ve kararlılığın son derece önemli olduğunu anlatan Türel, yenilikçi olabilmenin ancak bir vizyonla gerçekleşebildiğini kaydetti."Türkiye teknolojiyi tüketen değil, üreten nesillere sahip olacak"ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Sadi Kan, girişimcilik ekosisteminin en öndeki bileşeninin finans kurumları olduğunu, ANSİAD'ın ulusal ve uluslararası büyük yatırımcıların bölgeye gelmesine öncülük yaptığını söyledi.Bu yıl üniversite ve lise öğrencilerinin dışında ilk defa ilk ve ortaokul öğrencilerine de ulaştıklarını vurgulayan Kan, 7-14 yaş grubundaki çocuklara robotik kodlama eğitimi verdiklerini bildirdi.Girişimcilik Günleri etkinliği kapsamında, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle "Yarını Kodlayanlar" projesi hazırladıklarına değinen Kan, "Yaşları 7 ile 14 arasında değişen yaklaşık 400 çocuğa teknolojinin dili kodlamayı öğrettik. Dijital dünyanın dili kodlama ve çocuklar kod yazmaya başladığında Türkiye dijitalleşerek yerli yazılım teşvik edilecek. Türkiye bu etkinlikler sayesinde gelecekte teknolojiyi tüketen değil, üreten nesillere sahip olacak." diye konuştu.Eğitim, ekonomik ve siyasal alanda yeni adımlar atılması gerektiğini belirten Kan, üniversitelerde öğretim kalitesine ve gençlere mesleki gelecek verecek farklı bir yapıya geçilmesi gerektiğini kaydetti.Dijitalleşen dünyada içine kapanan değil, dünyaya açılan ülkelerin kazançlı çıkacağını ifade eden Kan, "Bölgemiz ve ülkemiz dünyanın çekim merkezlerinden birisi olabilecek, küresel teknoloji yatırımlarını, dünyanın genç yeteneklerini çekebilecek potansiyele sahiptir. Her ne iş yapıyorsak yapalım dijitalleşmediğimiz zamanda işimizi devam ettirebilmemiz, ayakta kalabilmemiz mümkün olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.