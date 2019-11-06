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Üniversite öğrencilerine "organ bağışı" anlatıldı

Havza'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

06.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:50 Üniversite öğrencilerine
Havza'da Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Havza Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerine organ bağışının önemi konusunda seminer verildi.
Seminerde Havza Toplum Sağlığı Merkezi sağlık memuru Özen Çelik tarafından organ naklinin önemi ve hangi durumlarda organ nakli yapılabileceği, hangi organların bağışlanabileceği gibi konularda bilgi aktarıldı.
Çelik, bir organın bir can demek olduğu bilincinin tüm vatandaşlar tarafından benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanların vücudunda bulunan her organına iyi bakması gerekiyor. Bunun yanı sıra herkes bir gün bir organa ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle vatandaşların organ bağışına daha duyarlı davranmasını istiyoruz." dedi.
Türkiye'deki organ bağışlarının yetersizliğine değinen Çelik, insanların birbirine örnek teşkil edecek bağışta bulunmalarının önem taşıdığını kaydetti.
Seminerin sonunda katılımcıların organ bağışı kabul edildi.

Organ Bağışı Haftası, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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