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Üniversite öğrencilerine Pazaryeri Gençlik Merkezi tanıtıldı

Pazaryeri Gençlik Merkezi, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Otağı'nda üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

03.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:13 Üniversite öğrencilerine Pazaryeri Gençlik Merkezi tanıtıldı
Gençlik Merkezi, Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Öğrenci Otağı'nda üniversite öğrencilerine tanıtıldı.

Gerçekleşen tanıtım programına, Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, Bilecik Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Eker, Pazaryeri Gençlik ve ilçe Müdürü Vekili İslam Özkul, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özdemir, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Sekreteri Arzu Onan, Pazaryeri Gençlik Merkezi Görevlisi Semih Çakır ve öğrenciler katıldı.

Burada bilgi veren Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, nüfusça buradan daha büyük bir çok ilçede Gençlik Merkezi'nin olmadığını, Pazaryeri ilçesinde yapımı tamamlanan Pazaryeri Gençlik Merkezinde, gençlerin sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği etkinlik alanları, öğrenci otağı, basketbol sahası, tenis kordu, bilgisayar laboratuvarı ve çeşitli atölyelerin bulunduğunu belirtti. Pazaryeri ilçesinde açılacak kurslar hakkında da bilgiler veren Karabulut,"Pazaryeri Gençlik Merkezimizde tamamen öğrencilerin istekleri doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile bağlama, klarnet, ney, keman, gitar, işaret dili, bilgisayar, diksiyon, İngilizce, ilk yardım, masa tenisi, yazılım, halk oyunları, tiyatro, Arapça, resim kurslarımızdan öğrencilerimiz yararlanabilir. her zaman öğrencilerimiz destekçisi olacağız" dedi.

Öğrencilere Pazaryeri Gençlik Merkezi hakkında bilgiler verilirken, öğrencilerin de açılan Gençlik Merkezi hakkında düşünceleri alındı. - BİLECİK

Yaşar Karabulut, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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