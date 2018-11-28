Üniversite Öğrencilerine Trafik Semineri Verildi

Antalya
'nın Akseki
ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Trafik Güvenliği Semineri" düzenlendi.
Trafik kazalarının azaltılması amacıyla Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekiplerce, Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu konferans salonunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Eğitimde, trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması, araba kullanırken telefonla konuşulmaması, aşırı hız ve trafikte yapılmaması gereken bazı davranışlar konularında bilgi verildi.
Seminere, Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt
, yüksekokul müdür yardımcısı Fatih
Süleyman Biçer ve öğrenciler katıldı.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:35