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Üniversite öğrencilerine Türk Spor Teşkilat Yapısı anlatıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Türk Spor Teşkilat Yapısı" konulu panel düzenlendi.

27.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:09 Üniversite öğrencilerine Türk Spor Teşkilat Yapısı anlatıldı
7 Üniversitesinde "Türk Teşkilat Yapısı" konulu panel düzenlendi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Yaşam Boyu Spor Topluluğu tarafından "Türk Spor Teşkilat Yapısı" konulu panel Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve öğrencilerin bilgi birikimine katkı sağlayacağını söyledi. Panele katılım sağlayan konuşmacılar; Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ile Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Spor Şube Müdürü Öner Ökkeş Buldum, Türk Spor Teşkilat Yapısı hakkında bilgiler verdiler. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Önder Karakoç'un yönettiği panelin bitiminde Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı' ya, Dr. Öğretim Üyesi Ali Kemal Taşkın ise Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Spor Şube Müdürü Öner Ökkeş Buldum'a plaket takdim ettiler.

Ayrıca panel konuşmalarından önce Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Spor Şube Müdürü Öner Ökkeş Buldu, öğretim üyelerimiz ile birlikte Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin yaptıkları materyal sergisine de ziyarette bulundular.

Sportif etkinlik ve organizasyonlarda vermiş oldukları desteklerden dolayı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a teşekkür edildi. - KİLİS

Aralık, Kilis, Spor

Kaynak: İHA

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