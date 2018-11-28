Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Operasyonu

Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 üniversite öğrencisinden biri tutuklandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin kaldığı bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
öğrencisi A.C.Y. ve O.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.Y. tutuklanırken, O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Menteşe,Muğla
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:42