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Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu satan sevgililer, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

09.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:09Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu satan sevgililer, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu alanda öğrencilere uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Sevgili oldukları tespit edilen A.H. ve Ç.K.'yi takibe alan ekipler, bir süre sonra şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Polis, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede ise telefona yüklenen uygulama üzerinden uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerden Ç.K.'nin 4 ayrı suçtan 2004 yılından bu yana hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.H. ve Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, gazetecileri görünce "Neyi çekiyorsunuz? Sizin başka işiniz yok mu?' diyerek tepki gösterdi.



Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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