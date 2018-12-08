Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Satarken Yakalandı

Muğla
'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen O.T'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Kötekli Mahallesi'nde üniversite öğrencilerine uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Cumhuriyet Başsavcılığı
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:03