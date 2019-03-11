Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Sattığı İddiasıyla Tutuklandı

Tekirdağ
'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı iddiasıyla gözaltına alınan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli kadın çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
'dan gelen G.D'yi 6 Mart'ta Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalamış ve şüphelinin üst aramasında 869 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 560 lira ele geçirmişti.
Güncel
Kaynak: AA