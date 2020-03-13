Üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Muş Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.
13.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:22
Muş Jandarma Komutanlığınca, "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.
İçişleri Bakanlığınca mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin hedef kitlesinde olan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenliyor.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılığının zararlarını anlattı.
Narkotik köpeği "Caka" öğrencilere gösteri yaptı. Öğrenciler, seminerin ardından narkotik köpeği "Caka" ile fotoğraf çektirdi.
İçişleri Bakanlığınca mart ayının uyuşturucu ile mücadele ayı ilan edilmesi kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin hedef kitlesinde olan üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenliyor.
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere uyuşturucu ve bağımlılığının zararlarını anlattı.
Narkotik köpeği "Caka" öğrencilere gösteri yaptı. Öğrenciler, seminerin ardından narkotik köpeği "Caka" ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Üniversite öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi