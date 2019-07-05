05.07.2019 18:53
Haberler» Güncel» Haber

Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı

Manisa'da kiraladıkları araçlarla otostop çeken üniversite öğrencilerini araçlarına alıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı.

Manisa'da kiraladıkları araçlarla otostop çeken üniversite öğrencilerini araçlarına alıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda üniversite öğrencisinin farklı tarihlerde gasbedildiği şikayeti üzerine harekete geçti.
Ekipler, kiraladıkları araçlarla otostop yapan öğrencileri araca aldıktan sonra darbeden, paralarını ve cep telefonlarını gasbeden 3 kişiyi tespit etti.
Polisin operasyonuyla yakalanan A.Z. (19), M.B. (25) ve Z.G. (27), işledikleri suçu kabul ederek yaklaşık 20 kişiyi gasbettiklerini, bu kişilerin uygunsuz videolarını çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şantaj yaptıklarını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Üniversite öğrencilerini gasbeden 3 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:29   LÖSEV'e destek için limonata satıyorlar
19:28   Tomarza'da 500 arı kovanı yandı, yüzbinlerce arı telef oldu
19:28   Ziraat Odası Başkanı Ülgen'den jeotermal santrali açıklaması
19:27   Erkek arkadaşıyla kuzeninin cipini çaldığı iddiası
19:26   Kayseri'deki DEAŞ operasyonu: 4 kişi tutuklandı
19:25   İSTANBUL- - KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU ÇATALCA'DA -1
19:24   Balıkesir'de trafik kazası: 4 yaralı