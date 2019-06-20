20.06.2019 12:27
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Üniversite öğrencilerinin 3 bin 500 rakımda yayla keyfi

Hakkari'de üniversite öğrencileri "Damla Projesi" kapsamında kentin en önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Berçalan Yaylası'nı gezdi.

Hakkari'de üniversite öğrencileri "Damla Projesi" kapsamında kentin en önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Berçalan Yaylası'nı gezdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen 5'i yabancı uyruklu 43 üniversite öğrencisi, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'na gitti.
Öğrenciler, 4 mevsimin aynı anda yaşandığı bölgeyi gezdi, karda kayıp kar topu oynadı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, yaptığı açıklamada, "Damla Projesi"nin gönüllülük ve insan odaklı bir çalışma olduğunu söyledi.
Projenin, dezavantajlı aile ve çocukların hiçbir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan gençlerle bir araya gelmesini, kültürel değerlerin karşılıklı aktarımını amaçladığını anlatan Güldal, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda ilimizi ziyaret eden üniversite öğrencilerimiz Berçelan Yaylası'nı gezdi. Buranın doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Bütün bölgelerde kavurucu sıcaklar yaşanırken burada karda kayarak keyifli dakikalar yaşadılar. ÖğrencilerimizYüksekovaveŞemdinliilçelerinde vatandaşlarımızla bir araya gelip o bölgenin doğal güzelliklerini gezme fırsatı bulacak ve gönüllerde bir 'damla' olmaya devam edecekler."Üniversite öğrencilerinin 3 bin 500 rakımda yayla keyfi
Kaynak: AA
Hakkari,Güncel

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