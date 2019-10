Üniversite öğrencilerinin destekçisi: akran mentörlüğü programı

Üniversite öğrencilerinin destekçisi: Akran Mentörlüğü ProgramıİSTANBUL, (DHA) ' ÜNİVERSİTEYE yeni başlayan öğrencilerin, okulu daha iyi tanımasını sağlayan Akran Mentörlüğü Programı, 4 yıldır Maltepe Üniversitesi'nde uygulanıyor. 14 haftalık bir eğitimden geçen mentör öğrenciler, okulda kazandıkları tecrübeleri yeni öğrencilere aktarıyor. Proje Koordinatörü Psikolog Candan Kavalcı bu durumu 'Karşılıklı olarak 'Kazan-Kazan' durumunun olduğu bir proje? olarak nitelendiriyor.Maltepe Üniversitesi, yaklaşık 4 yıldır Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na (SKS) bağlı olarak Akran Mentörlüğü Programı'nı yürütüyor. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin talepleri üzerine görevlendirilen mentörler, bir yıl boyunca öğrenciye destek oluyor ve okulu tanımasını sağlıyor. İkinci sınıfa geçen her öğrencinin gönüllü olarak katıldığı Akran Mentörlüğü Programı'nda bu yıl 20 mentör öğrenci bulunuyor. Her mentör öğrenci ise yaklaşık 10 menti öğrenciye yardımcı oluyor.Program hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu, yeni gelen öğrencilerin hemen nasıl mentör olunabileceğini sorduğunu, programa çok talep olduğunu belirtti. Akran Mentörlüğü Proje Koordinatörü Psikolog Candan Kavalcı ise mentörlerin ilk olarak bir eğitimden geçtiğini belirterek '14 haftaya yayılmış 42 saatlik bir eğitim veriliyor. Hem kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar hem de mentilerle olan iletişimde bunları kullanıyorlar. Karşılıklı olarak 'Kazan-Kazan' durumunun olduğu bir proje? dedi.TECRÜBELERİNİ YENİ ARKADAŞLARINA AKTARIYORLARProgramın özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrenciler adına çok faydalı olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu, 'Okulda tecrübe kazanan öğrencilerimiz, bir önceki yıl yaşadıklarını yeni gelen öğrencilerle paylaşıyor. Bu program sayesinde, birinci sınıfta tecrübe edinen öğrenciler, ikinci sınıfta akran mentörü oluyor ve yeni gelen öğrencilerle eşleşiyor. Üniversite genelinde herhangi bir bölümde ikinci sınıfa geçmiş öğrenciler, mentör olmak için programa başvurabiliyor. Burada genellikle aynı bölümden olmamalarını tercih ediyoruz. Çünkü bu sayede farklı bölüm ve fakültelerle etkileşim içerisine girebiliyorlar. Yeni arkadaş edinip kulüplere katılabiliyorlar' dedi.'İYİ Kİ MENTÖRÜM VAR' DİYORLARÖğrencilerin üniversiteye geldikleri andan itibaren bu programı merak ettiğini belirten Öğr. Gör. Gazioğlu, 'Programın adı önden gidiyor. Öğrenciler geldiği gibi 'Biz de akran mentörü olabilir miyiz' diye soruyorlar. Programın içeriği de sürekli olarak zenginleşiyor. Biz bu süreçte hem mentörlerle, hem de onları eşleştirdiğimiz okula yeni başlayan öğrencilerle (mentilerle) görüşüyoruz. Geri bildirimler alınıyor, raporlamalar yapılıyor. Bunların sonucunda, raporlara bakıldığında öğrenciler 'İyi ki bir mentörüm var' diyor. 'Üniversite hayatına adapte olma, kendini daha rahat ifade edebilme açısından birçok ipucu aldım' diyorlar? diye konuştu.14 HAFTALIK EĞİTİMDEN GEÇİYORLARMentör olmak isteyen öğrencilerin, ilk etapta bir eğitimden geçtiğini ifade eden Candan Kavalcı, '14 haftaya yayılmış 42 saatlik bir eğitim veriliyor. Hem kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyorlar hem de mentilerle olan iletişimde bunları kullanıyorlar. Karşılıklı olarak 'Kazan-Kazan' durumunun olduğu bir proje? dedi.Mentörlerin seçilmesi noktasında bazı kriterlerin olduğunu da vurgulayan Kavalcı, 'Mesela öğrencinin Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.0'nin üzerinde olması gerekiyor. Çünkü kendi akademik başarısını yürüten bir öğrenci arkadaşlarına daha rahat yardımcı oluyor. Belirli bir seviyede sorumluluk sahibi olmasını bekliyoruz. Gönüllü olmaları çok önemli çünkü bu proje hayatlarında da önemli bir yer tutuyor' diye konuştu.ÖZGÜVENİ BESLİYOR, İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYORProgramın mentör öğrencilere her anlamda deneyim kazandırdığını kaydeden Kavalcı, 'Bir grubu yönetmek hem özgüveni besleyen hem de iletişimi güçlendiren bir özellik. Öğrencinin, üniversiteden mezun olmadan bir grubu yönetebiliyor ve krizleri çözebiliyor olması onu deneyim anlamında da güçlendiriyor. Verilen eğitimin sertifikası da CV'lerine ekleyebilecekleri bir artı değer' ifadelerini kullandı.Mentör talep edecek öğrencilerin de yapması gerekenler hakkında bilgi veren Kavalcı, 'SKS Daire Başkanlığı'ndan bir form alıyorlar ve 'Ben mentör talep ediyorum' diyorlar. Kendileri için önemli olan özellikleri de belirtiyorlar. Biz de eşleştirmeleri yaparken bu kriterlere dikkat ediyoruz? dedi.