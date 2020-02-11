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Üniversite öğrencilerinin yemek fiyatlarında indirim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2 TL'den 1.75 TL'ye düşürdüklerini söyledi.

11.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:09Üniversite öğrencilerinin yemek fiyatlarında indirim
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 2 TL'den 1.75 TL'ye düşürdüklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitede okuyan öğrencilerin 17 Şubat tarihinden itibaren daha indirimli yemek yiyebileceklerini ifade ederek, "Sevgili öğrencilerimiz, 17 Şubat Pazartesi gününden itibaren, 2 TL olan yemek ücretlerini, kaliteden ve orandan hiç bir azalma olmaksızın yıl boyunca küçük bir indirime giderek 1.75 TL olarak düzenledik. ve ana yemekler yıl boyunca iki ayrı seçenek şeklinde olacak. Çam sakızı çoban armağanı diyelim" ifadesini kullandı. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Doğan, Güncel

Kaynak: İHA

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