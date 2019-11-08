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Üniversite öğrencisi 4 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Dinç, Kanser Savaşçıları Derneğinin "Saçım Saçın Olsun" kampanyasına destek amacıyla, 4 yıldır uzattığı saçlarını bağışladı.

08.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:10
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mehmet Dinç, Kanser Savaşçıları Derneğinin "Saçım Saçın Olsun" kampanyasına destek amacıyla, 4 yıldır uzattığı saçlarını bağışladı.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği Topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği için üniversitenin yemekhanesi önünde buluştu.
Etkinlikte, farklı görsellerle süsledikleri maskelerini takarak, lösemili çocukların yanında olduklarını gösteren öğrenciler, dileklerini bağladıkları balonları gökyüzüne bıraktı.
Mühendislik fakültesi öğrencisi Mehmet Dinç ise etkinlikte, kanser hastalarına peruk yapımında kullanılması için 4 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek bağışladı.
Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özenle uzattığı saçlarının kanser hastalarına umut olacağını belirterek, "İnsanların farkındalık oluşturması gereken bir oluşumun içinde olduğum için çok mutluyum. Emek vererek uzattığım, 4 yılımı verdiğim bu saçı böyle bir iş için kullanacağımdan çok mutluyum. Bana bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
"Saçım Saçın Olsun" kampanyasına destek veren kuaför Elif Özden de gönüllülerin bağışladığı saçlarla kanser hastalarına peruk yapıldığını anlattı.
İşlem görmemiş saçların tercih edildiğini vurgulayan Özden, herkesi saç bağışlamaya davet etti.
Öğrenci topluluğunun başkanı Elif Feyzanur Usta, lösemili çocukların yanında olduklarını ve maskeleriyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.
Üniversite öğrencisi 4 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Trakya Üniversitesi, Mehmet Dinç, Güncel

Kaynak: AA


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