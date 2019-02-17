Üniversite Öğrencisi Çakıroğlu Mezarı Başında Anıldı

Ege
Üniversitesinde 4 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu
, mezarı başında anıldı. MHP İzmir
İl Teşkilatı ve Ülkü Ocakları üyeleri tarafından Bornova
ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'nda, Çakıroğlu'nun kabri başında anma programı düzenlendi.
Programa, AK Parti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan
ile Mahmut Atilla Kaya
, MHP İzmir milletvekilleri Hasan Kalyoncu
ile Tamer Osmanağaoğlu
da katıldı.
Mezarın etrafının Türk bayrağı motifi verilmiş çiçeklerle donatılmasının ardından, Çakıroğlu için dua edildi. Programda daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.
Öte yandan Zeybekci, programdan önce bir süre baba Fuat Çakıroğlu
ile sohbet etti. Fırat Yılmaz
Çakıroğlu'nun mekanının cennet olmasını dileyen Zeybekci, "Rabb'im inşallah sizlerle kavuşana kadar cennetinin en güzel yerinde ağırlasın, sizleri cennetin kapısında bekliyor olsun. Milyonlarca şehit verdi bu millet, şehitlerle bayrak bu rengini aldı, dalgalanıyor. Onların şehadetleriyle bu memleket huzurlu. Fırat da sivil şehidimiz. Sizlere ve arkadaşlarına Rabb'im sabır nasip etsin." dedi.
Fuat Çakıroğlu da Zeybekci'nin programa gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Zeybekci'ye seçimde başarılar dileyen Çakıroğlu, CHP
'lileri eleştirerek, İzmir'de bir değişimin şart olduğunu söyledi.
Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo
tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Semo, "Kasten öldürmek" ve "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.
Ege,Fırat Yılmaz Çakıroğlu
Kaynak: AA