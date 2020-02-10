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Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta bir üniversite öğrencisi kaldığı evinde ölü bulundu.

10.02.2020 13:03 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:03Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
'ta bir üniversite öğrencisi kaldığı evinde ölü bulundu. olayla ilgili çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede yaşandı.

Apartmanda kötü kokular olduğunu fark eden daire sakinleri durumu polise verdi. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisi İsmail T. (21) için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek soruşturma başlattı. Gencin cesedinin yanında "Bu evrenden çok sıkıldım. Umarım başka evren de vardır" yazılı bir de not bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın intihar olup olmadığı da araştırılıyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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