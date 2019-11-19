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Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından kaldığı apartta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.

19.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 19.11.2019 09:38Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından kaldığı apartta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki akşam kent merkezindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ISUBÜ'de öğrenim gören Güleda Cankel (19) kaldığı apartta, eski erkek arkadaşı tarafından önce boğulmak istendi, ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde feci şekilde can verdi.

Talihsiz genç kızın cansız bedeni daha sonra otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, olay sonrasında henüz ismi belirtilmeyen zanlının daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - ISPARTA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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