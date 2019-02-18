Üniversite Öğrencisi Genç Kız Ölü Bulundu

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde, üniversite öğrencisi bir genç kız odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir apartta yaşayan Hicran B'den (22) bir süredir haber alamayan arkadaşları, odasına girdi.
Hicran B'nin hareketiz olarak yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Bozüyük Devlet Hastanesine götürdü.
Hicran B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hicran B'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Kaynak: AA