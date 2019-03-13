Üniversite Öğrencisi Gıda Bankası'na Oyuncak Bağışladı

Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan bir öğrenci, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş imkanı sunan Gıda Bankası'na oyuncak bağışladı. Sivas
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce sınıf arkadaşlarıyla Gıda Bankası'nı ziyaret eden ve ismi açıklanmayan kız öğrenci, buranın yapısı ve işleyişinden etkilendi.
Üniversite öğrencisi kendi imkanlarıyla temin ettiği kamyon, gitar ve bez bebekten oluşan oyuncakları, Hayat Ağacı Derneği'ni ziyaret ederek yetkililere teslim etti. Hayat Ağacı Derneği'nin kurumsal yapısıyla bağışları yerine ulaştıran güvenilir bir kurum olduğunu belirten üniversite öğrencisi, kendisinin de buraya katkı sağlamak istediğini belirtti.
Öksüz ve yetim çocukları sevindirmek için bundan sonra da her ay oyuncak bağışlamaya devam edeceğini belirten üniversite öğrencisi, yardım faaliyetlerinin devam etmesinde emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.
Güncel
Kaynak: AA