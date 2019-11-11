Haberler » 3. Sayfa » Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti - Haber

Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti

Çanakkale'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, başını poşetle bantlayıp içine de helyum gazı vererek intihar etti.

11.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:34Üniversite öğrencisi helyum gazı ile intihar etti
'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, başını poşetle bantlayıp içine de helyum gazı vererek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı 2'nci sınıf öğrencisi Umut T. (20), merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan evlerinde yalnız olduğu sırada başına poşet geçirip bantladıktan sonra içine tüpten helyum gazı vererek intihar etti. Anne eve geldiğinde oğlunu başında poşetle hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette bulunca sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmaları sonucu gencin intihar ettiği belirlendi. Umut T.'nin cenazesi önce Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna, ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Umut T.'nin bu yıl ÇOMÜ'de kaydını yenilemediği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:14 Bartın'daki orman yangınında 7 ev tahliye edildi
22:13 İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
22:06 Eşi ve kızının yüzünü naylon poşetle yakan şahıs tutuklandı
21:50 22 gündür kayıp olan kadın ölü bulundu
21:38 İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
18:18 Sosyal medyadan öğrencilerine veda eden öğretmen, 6 katlı binadan atlayarak intihar etti
13:48 Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 22:46:13