Haberler » Politika » Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı - Haberler

Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerden biri Yavaş'a soru sorarken, "Dışarıdan öğrenci getirmeyip, önceden sipariş soru almadan cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi.

20.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:50

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerden biri Yavaş'a soru sorarken, "Dışarıdan öğrenci getirmeyip, önceden sipariş soru almadan cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi. Üniversite öğrencisinin bu sözleri salonda büyük alkış topladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan da aynı üniversitede soruları yanıtlamıştı.

ŞEHİR HASTANESİ ELEŞTİRİSİ

Yavaş, şehir hastanelerine ilişkin olarak da "Övünüyorlar, 'şehir hastanesine 800 milyon TL'lik yol yaptık'. İyi de kardeş, hastaneyi oraya yapmasan yol yapmayacaktın, 800 milyon TL'lik hastane yapacaktın!" dedi.

Mansur Yavaş, ayrıca Kanal İstanbul Projesinin ekolojiye çok büyük zararlar vereceğini, projeye ekolojik sisteme zarar vereceği için karşı olduğunu açıkladı.

Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı

Bilkent Üniversitesi, Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

14:23   Hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
14:21   Bakan Yardımcısı Erdil, "7 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, bin 115 terörist teslim oldu" - Haberler
14:19   İstanbul'da şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
14:17   Gaziosmanpaşa'da yangında kundaklama şüphesi - Haberler
14:14   Başkent'te 38 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
13:52   Kadıköy'de denetimden kaçan motosikletli gaza bastı, polisi 10 metre sürükledi - Haberler
13:45   Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı - Haberler
13:40   HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? - Haberler
13:01   Petrol istasyonundaki araç yangını paniğe neden oldu - Haberler
12:54   Karabükte bir ressam, tablolarını kahve ile yapmaya başladı - Haberler
20.12.2019 14:35:40