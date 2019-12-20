Üniversite öğrencisi Mansur Yavaş'a söyledikleriyle salondan büyük alkış topladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerden biri Yavaş'a soru sorarken, "Dışarıdan öğrenci getirmeyip, önceden sipariş soru almadan cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz" dedi. Üniversite öğrencisinin bu sözleri salonda büyük alkış topladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan da aynı üniversitede soruları yanıtlamıştı.

ŞEHİR HASTANESİ ELEŞTİRİSİ

Yavaş, şehir hastanelerine ilişkin olarak da "Övünüyorlar, 'şehir hastanesine 800 milyon TL'lik yol yaptık'. İyi de kardeş, hastaneyi oraya yapmasan yol yapmayacaktın, 800 milyon TL'lik hastane yapacaktın!" dedi.

Mansur Yavaş, ayrıca Kanal İstanbul Projesinin ekolojiye çok büyük zararlar vereceğini, projeye ekolojik sisteme zarar vereceği için karşı olduğunu açıkladı.