Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Üniversite öğrencisi maske üretimine farklı bir boyut getirdi

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla gözlüklü siper maske üretiliyor.

07.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:25
Üniversite öğrencisi maske üretimine farklı bir boyut getirdi
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla gözlüklü siper maske üretiliyor. Üretilen maskeler ücretsiz olarak hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına veriliyor.

Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencisi Hilal Gülşen Topaloğlu, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için gözlüklü siper maske üretimi fikrini hocalarıyla paylaştı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından maddi ve manevi olarak desteklenen fikir, üç boyutlu yazıcılarla üretime başlandı. Ata Teknokent'te günlük 200 adet üç boyutlu yazıcılarla üretilen gözlüklü siper maskeler ücretsiz olarak hastanelere ulaştırılıyor.

Üniversite öğrencisi Topaloğlu, gözlüklü maske fikrinin üniversite tarafından olumlu karşılanması sonucu üretime başladıklarını ifade ederek "Sağlık çalışanlarımız için 3D yazıcılarla siperli maske üretimi yapıyoruz. Fikir, salgın ortaya çıkınca olabilir düşüncesi ile aklıma geldi. Hocalarımla paylaştım fikri, daha sonra Rektör Ömer Çomaklı hocamızla görüştüm. Fikri destekledi, üç boyutlu yazıcılarla gözlüklü siper maskeler üretmeye başladık. Bunu ücretsiz olarak hastanelerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza üretiyoruz ve aynı zamanda onlara ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Talepler yüksek, ihtiyaç var elimizden geldiğince taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Günlük 150-200 tane siperlik maske üretimi yapıyoruz. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine toplamda 200 maske gönderdik" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Üniversite öğrencisi maske üretimine farklı bir boyut getirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede Haberler
İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haberler
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet'e taşındı
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2’sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa’ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan’a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi

Son Dakika Güncel Haberleri

09:51: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI - Haber 09:51: Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı - Haber 09:51: Adanalı bakkaldan koronavirüse naylonlu önlem - Haber 09:50: Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı - Haber 09:50: "Koronavirüsle mücadele kapsamında evsizlere konaklama projesi başlıyor" - Haber 09:15: Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ''Problem değil'' - Haberler 08:43: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız - Haberler 07:55: Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir - Haber 07:53: Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı - Haber 05:32: 3 ayın ardından Çin'de ilk defa bugün, koronavirüs salgınından dolayı ölüm yaşanmadı - Haber 00:58: Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? - Haber 00:47: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Trump'a canlı yayında hakaret etti - Haber