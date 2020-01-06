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Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümü

Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

06.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:30 Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin ölümü
'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği bildirilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Samatya'da denizde cesedi bulunan Ünli'nin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ailesinin ifadesine başvurdu.
Ünli'nin annesi Ayşe Ünli'nin, kızının sara hastası olduğunu ve fiziksel engellerinin bulunduğunu söylediği öğrenildi.
Kızının, çeşitli nedenlerle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yatılı tedavi gördüğünü anlatan anne Ünli, vefat ettiğini 4 Ocak'ta polislerden öğrendiklerini beyan ettiği aktarıldı.
Ablası Zeynep Duman'ın da ifadesinde, kardeşinin psikolojik sorunlar ve platonik bir aşk sebebiyle yaşamına son vermiş olabileceğini söylediği kaydedildi.
Öte yandan ailesinin, Sibel Ünli ile ilgili 3 Ocak'ta polise kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi, Samatya, Güncel

Kaynak: AA

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