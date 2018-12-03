03 Aralık 2018, 16:15
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Son Dakika! Şule Çet'in Ölümüyle İlgili İddianame Hazırlandı: 2 Sanık için Irza Geçme ve Cinayet Suçlarından Ceza İstendi

Son dakika! Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.

Ankara'da lüks bir plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

2 SANIK İÇİN "CİNAYET" "IRZA GEÇME" VE "HÜRRİYETİ TAHDİT" SUÇLARINDAN CEZA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için "cinayet", "ırza geçme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi.

NE OLMUŞTU?

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet (20), Ankara'daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay A. ve Berk A. soruşturma kapsamında daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"ATLARKEN TUTMAYA ÇALIŞTIM AMA BAŞARAMADIM"

Çağatay A., ilk ifadesinde Şule Çet'in intihar ettiğini öne sürerek, "Kendisine engel olmaya çalıştım, atlarken tutmaya çalıştım ama başaramadım. Atlamasın diye tutuğum sırada parmaklarımda sıyrıklar oluştu" demişti. Diğer zanlı Berk A. ise "Olay sırasında başka bir odadaydım. Neler yaşandığını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ŞULE İÇİN PROTESTOLAR DÜZENLEDİ

Olayın aslında bir cinayet olduğunu iddia eden, kadın örgütlerinin başını çektiği sivil toplum örgütleri de sanıkların aklanmaya çalışıldığı belirterek yurt genelinde "Şule İçin Adalet" yürüyüşleri düzenlemişler ve kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışmışlardı.

Ayrıntılar geliyor...

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:15



YORUMLAR (13)
OSMANLI TORUNU: He siz zina yapın ondan sonra prıl prıl müslüman gençlere iftira atın
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YUNUS İNCE MERTER: idam
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ARAŞTIRMACI: İNSANLARDA ALLAH KORKUSU, AHİRETTE HESAP KORKUSU KALMAMIŞ. İNSANLIĞA ÖRNEK OLMASI GEREKEN MÜSLÜMANLARIN HALİ. . .
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HASAN: idam !
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NAZIM YILMAZ: İnsanın 0-8 yaş aralığı çok önemli. Anne-Baba eğitimi verirsin ve belgesi olmayan anne baba kalmasın!
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