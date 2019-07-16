16.07.2019 16:59
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Üniversite öğrencisi trafik kazasında öldü

Üniversite öğrencisi trafik kazasında öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Taner B. (37) yönetimindeki 07 HOC 18 plakalı otomobil, Oba Mahallesi Metro Kavşağı'nda Serdar Akın'ın (21) kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akın, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Akın'ın, ALKÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Taner B, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel

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