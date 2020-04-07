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Üniversite öğrencisinden maske üretimine farklı bir boyut...3D yazıcı ile gözlüklü siper maske...

Üniversite öğrencisinden maske üretimine farklı bir boyut...3D yazıcı ile gözlüklü siper maske üretti Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla gözlüklü siper maske üretiliyor.

07.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:25
Üniversite öğrencisinden maske üretimine farklı bir boyut...3D yazıcı ile gözlüklü siper maske üretti
ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla gözlüklü siper maske üretiliyor. Üretilen maskeler ücretsiz olarak hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına veriliyor.
Atatürk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencisi Hilal Gülşen Topaloğlu, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olmak için gözlüklü siper maske üretimi fikrini hocalarıyla paylaştı. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından maddi ve manevi olarak desteklenen fikir, üç boyutlu yazıcılarla üretime başlandı. Ata Teknokent'te günlük 200 adet üç boyutlu yazıcılarla üretilen gözlüklü siper maskeler ücretsiz olarak hastanelere ulaştırılıyor.
Üniversite öğrencisi Topaloğlu, gözlüklü maske fikrinin üniversite tarafından olumlu karşılanması sonucu üretime başladıklarını ifade ederek "Sağlık çalışanlarımız için 3D yazıcılarla siperli maske üretimi yapıyoruz. Fikir, salgın ortaya çıkınca olabilir düşüncesi ile aklıma geldi. Hocalarımla paylaştım fikri, daha sonra Rektör Ömer Çomaklı hocamızla görüştüm. Fikri destekledi, üç boyutlu yazıcılarla gözlüklü siper maskeler üretmeye başladık. Bunu ücretsiz olarak hastanelerimize, doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza üretiyoruz ve aynı zamanda onlara ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Talepler yüksek, ihtiyaç var elimizden geldiğince taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Günlük 150-200 tane siperlik maske üretimi yapıyoruz. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine toplamda 200 maske gönderdik" şeklinde konuştu. Üniversite öğrencisinden maske üretimine farklı bir boyut...3D yazıcı ile gözlüklü siper maske...

Kaynak: İHA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Genel

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Üniversite öğrencisinden maske üretimine farklı bir boyut...3D yazıcı ile gözlüklü siper maske...
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