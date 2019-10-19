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Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı

Karabük'te bir otomobilin çarpıp kaçtığı üniversite öğrencisi yaralandı.

19.10.2019 22:50Üniversite öğrencisine çarpıp kaçtı
Karabük'te bir otomobilin çarpıp kaçtığı üniversite öğrencisi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 100. Yıl Mahallesi 1002 Numaralı Cadde'de meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 78 SF 260 plakalı otomobil, üniversite öğrenicisi N.G.'ye çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Üniversite öğrencisi N.G. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
(Rıdvan Bostancı/İHA)

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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