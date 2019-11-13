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Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi

Başakşehir'de 3 yıl önce üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B'nin bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin aranan şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:54Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi
'de 3 yıl önce üniversite öğrencisi ve oyuncu B'nin bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin aranan şüpheli gözaltına alındı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üzerinde çıkan kimliğin sahte olduğunu belirleyen ekipler, parmak izi kontrolü yaptı.
İncelemede, şüphelinin Mehmet V. olduğu ve 21 Mart 2016'da Gülay B'nin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında arandığı tespit edildi.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan aranan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay
Başakşehir'de 21 Mart 2016'da üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B. bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanmış, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Başakşehir, Gülay, Güncel

Kaynak: AA

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