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Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi

Başakşehir'de 3 yıl önce üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B'nin bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.

13.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:32Üniversite öğrencisinin 10. kattan düşerek yaşamını yitirmesi
'de 3 yıl önce üniversite öğrencisi ve oyuncu B'nin bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin aranan ve sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde sahte kimlikle yakalanan Mehmet V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Başakşehir'de 21 Mart 2016'da üniversite öğrencisi ve oyuncu Gülay B. bir apartmanın 10. katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanmış, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Başakşehir, Gülay, Güncel

Kaynak: AA

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