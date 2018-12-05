Üniversite Öğrencisinin Evinde Ölü Bulunması

Sivas
'ta evinde ölü bulunan üniversitesi öğrencisine yapılan otopsinin ardından cenazesi Ankara
'ya gönderildi. Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi öğrencisi Buğra Çetin'in ailesi oğullarının cenazesini almak üzere Sivas'a geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Çetin'in, cesedi ailesine teslim edildi.
Çetin'in cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.
Maden Mühendisliği bölümünde okuyan Buğra Çetin'den (28) uzun süre haber alamayan Ankara'da yaşayan ailesi, ev arkadaşlarına ulaşmış, öğrencinin evine giden arkadaşları, Çetin'i yatağında hareketsiz bulmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Çetin'in öldüğünü belirlemişti.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:50