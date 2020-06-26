Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı

Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan toplam 3 bisiklet farklı günlerde çalındı.

Üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirip aldığı bisiklet böyle çalındı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
Eskişehir'de bir üniversite öğrencisinin harçlıklarını biriktirerek aldığı bisiklet ile birlikte aynı binada bulunan toplam 3 bisiklet farklı günlerde çalındı. Yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batıkent Mahallesi Kasımpatı Sokak'ta bulunan Arzu apartmanında sabah saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda kimliği belirsiz bir şahıs binaya 3 gün arayla girip 3 bisiklet çaldı. Şahsın çaldığı bisikletlerin toplam değerinin 3 bin 600 lira olduğu öğrenildi.

"Güpegündüz elini kolunu sallayarak bisiklete binip uzaklaştı"

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bisikleti çalan erkek şahıs yürüyerek sakin adımlarla kapısı açık bırakılan binaya giriyor. Ardından saniyeler içerisinde bisikleti binadan dışarı çıkaran şahıs bisiklete binerek uzaklaşıyor. Gündüz saatlerinde yaşanan olayda şahsın ulu orta bisikleti çalması dikkat çekti.

"Harçlıklarını biriktirerek almıştı"

Bisikleti çalınan T. G. isimli üniversite öğrencisinin bisikletini harçlıklarını biriktirerek aldığı öğrenildi. Olayın ardından şikayetçi olan üniversite öğrencisi, binmeye bile kıyamadığı bin 300 lira değerindeki bisikletinin bulunmasını istiyor. Büyük üzüntü duyduğunu belirten üniversiteli genç bisikletine kavuşacağı günü bekliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, 3. Sayfa, Haber

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