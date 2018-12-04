Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

04 Aralık 2018 Salı 16:23



04 Aralık 2018 Salı 16:23

Üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği feci kaza kameradaSİNOP - Sinop'ta dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza, Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Erdalyönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobil ile 55 ALC 85 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Atakan Erdal ve Furkan Yiğit yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Atakan Erdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atakan Erdal'ın Sinop Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.