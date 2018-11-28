Üniversite Otağında Çay ve Çorba İkramı

Bilecik
Belediyesi tarafından Şeyh Edebali
Üniversitesinde öğrenci otağında öğrencilere çorba ve çay ikramı geleneği devam ediyor.
Bilecik Belediyesi, yıllardır geleneksel hale getirdiği faaliyetleri kapsamında öğrenci otağında her çarşamba günü öğrencilere çorba ikram ederken, her gün ise ücretsiz çay ikramı ile öğrencilere hizmet veriyor. Eğitime ve gençlere yönelik güzel çalışmalara imza atan Bilecik Belediyesi tarafından üniversite yerleşkesine kazandırılan öğrenci otağı, öğrencilerin dinlenme ve güzel zaman geçirme mekanlarından biri haline geldi.
Gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, Belediye Başkanı Nihat Can
ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:50