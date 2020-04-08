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Üniversite personeli, öğrenci ve ev hanımları sağlık çalışanları için seferber oldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanları için başlatılan maske ve siperlik üretimine gönüllü öğretim elemanları, öğrenciler, ev hanımları...

08.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:56
Üniversite personeli, öğrenci ve ev hanımları sağlık çalışanları için seferber oldu
Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanları için başlatılan maske ve siperlik üretimine gönüllü öğretim elemanları, öğrenciler, ev hanımları ve üniversite personeli destek veriyor.
Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın üniversite olarak maske üretme fikri üzerine moda ve tekstil tasarım bölümündeki öğretim elemanları bir araya gelerek neler yapabileceklerini planladı.
İl Sağlık Müdürlüğü ile temasa geçen öğretim elemanları, sağlık personelinin ihtiyaçları doğrultusunda yıkanabilir maske ve siperlik üretimine başladı.
Bölümdeki 5 öğretim elemanı, Çankırı'da yaşayan öğrenciler, gönüllü ev hanımları ve temizlik personelinden oluşan 20 kişi projeye destek vererek hem üniversitedeki atölyede hem de evlerinde maske ile siperlik üretimi gerçekleştiriyor.
Rektör Ayrancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı sarsan pandemi nedeniyle sağlık sektöründe bazı ihtiyaçların ortaya çıktığını söyledi.
Bu ihtiyaçları karşılamak için örgütlenerek çalışmalara başlandığını belirten Ayrancı, "Şu anda günlük 300 maske ve 50'nin üzerinde siperlik üretiyoruz. Bu, tamamen gönüllülük esasına göre ve sağlık sektörünün ihtiyaçları dikkate alınarak özveriyle yapılan bir çalışma. İnsanımızın ne kadar özverili olabildiklerini gösteren, mecbur olmadıkları halde fedakarca yapılan eşsiz bir örnek." dedi.
Dünyanın pek çok ülkesinde herkesin kendisini düşündüğünü ancak Türkiye'nin bu konuda şanslı olduğunu vurgulayan Ayrancı, maske üretiminde çalışan herkese teşekkür etti.
"Birlik ve beraberlikle her şeyi çözebiliriz"
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek de Moda ve Tekstil Tasarım Bölümündeki öğretim elemanlarının bütün gün atölyede dikiş yaptığını söyledi.
Üretilen maske ve siperlerin sterilizasyonunu da üniversitede yaparak Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini anlatan Şimşek, "Millet olarak bir araya gelmemizle dünya tarihine ismimizi yazdırmış bir milletiz. Dolayısıyla bizim yaptığımız, bana göre çok küçük bir şey. Burada çalışan bütün arkadaşlarımız da aynı fikirde. Kendi çapımızda sosyal mesafeyi koruyarak maske ve eldivenlerimizle kendimizi korumaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlikle bir şeyi çözebiliriz." ifadesini kullandı.
Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü öğrencilerinden Sema Tektaş da memleketine gitmeyerek evinden maske üretimine destek verdiğini dile getirdi.
Okulundan kumaşları alarak evindeki dikiş makinesiyle maske üretimi yaptığını aktaran Tektaş, "Devletimize yararlı bir şeyler yapmak için bu işe destek vermeye karar verdim. Dikiş makinem vardı. Günde yaklaşık 50-60 kadar maske dikiyorum, sonra okulda hocalarıma teslim ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Moda, Güncel
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