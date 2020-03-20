Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek - Haberler

Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek

Tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Dumlupınar Üniversitesi personeli de alkışları ile destek verdi.

20.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:07
Üniversite personelinden sağlık çalışanlarına destek
Tüm dünyada etkili olan korona virüse karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Dumlupınar Üniversitesi personeli de alkışları ile destek verdi.

Sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı göstermiş oldukları fedakarca mücadeleye Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de katıldı. Rektörlük binası önünde açılan afiş ve alkışlar ile destek veren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal beraberindekiler sağlık çalışanlarına alkışlar ile destek verdi. Salgın karlı aldıkları tedbir ve önlemler için yetkililere teşekkür eden Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Kazım Uysal bu süreçte sağlık çalışanlarına gösterdiği özverili ve fedakarca gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Uysal, "Ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu kapsamda en iyi tedbirleri alan ülkeler bu süreci en az zararla atlatıyor. Bizler başta Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve sağlık personellerimizin aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Bunun için özellikle sağlık personelimize çok büyük görev düşüyor. Biliyoruz ki sağlık personellerimiz canları pahasına bu savaşta en ön safta yer alıyor. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere Sağlık Bakanlığımızın bütün fertleri öngörüsüyle hastalığın ülkemize daha geç girmesini sağladılar. Özellikle Sağlık Bakanımızı da tebrikle ve saygıyla alkışlıyoruz. Rabbim bizi bu salgından koru' demek elbette güzeldir. Bir de fiili dua vardır. Tedbire riayet etmeden yapılan duaların bir anlamı olmadığı gibi tam aksine işi ciddiyetini anlamama anlamına gelir. Burada fiili dua daha önemlidir. Alınan tedbirlere riayet etmek de yani bilim insanlarımızın, devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmek aslında 'Rabbim bizi bu salgından koru' demek gibi, bir kalbi dua anlamına gelecektir. Onun için bütün öğrencilerimizi ve bütün milletimizi bu fiili duayı yapmaya davet ediyoruz. Bu musibeti ancak bu şekilde defedebiliriz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Rektör, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
İtalya’da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haberler
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti Haberler
Bir ülke daha koronavirüs nedeniyle karantina ilan etti
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Haberler
Fransız polisi, kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti Haberler
İBB önünde 7 aydır süren işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haberler
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
New York’da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Haberler
New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Yasa dışı üretilmiş 7 ton etil alkol ele geçirildi - Haber Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı - Haber İdlib halkından Türk askerlerine destek - Haber Alanya'daki kazada zabıta memuru yaralandı - Haber Belçika'da koronavirüs tedbirleri - Haber İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak - Haber Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi - Haberler Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle hava kirliliği azaldı, binlerce bebeğin hayatı kurtuldu - Haber Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak - Haber Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor - Haber Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu - Haber
Loading