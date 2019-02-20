Üniversite Personeline Görevde Yükselme Eğitimi

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır
2 Nolu Şubesi Dicle
Üniversitesindeki idari personele yönelik, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitim programı başlattı.
Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yüksel Gümüş
, eğitim programının açılışında, program kapsamında üyelere konularında uzman hocalar tarafından eğitim verileceğini söyledi.
Gümüş, şöyle konuştu:
"Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı beş yıldır yapılmamaktadır. Her altı ayda bir kamu idari kurul toplantılarında dile getirdiğimiz görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması gündemi sonuç vermiştir. Bu sınav açılmış durumdadır."
Eğitim sonrası, 24 veya 30 Mart'da yapılacak yazılı sınavda 60 puan alan adaylar, kurum tarafından mülakata alınacaklar.
Dicle,Diyarbakır,Eğitim Bir Sen
Kaynak: AA