Üniversite Personeline 'Madde Bağımlılığı' Eğitimi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
(CÜ) personeline 'Madde Bağımlılığına' yönelik eğitim verildi. Cumhuriyet Üniversitesi
başhekimliği ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü
iş birliğiyle hastane konferans salonunda düzenlenen eğitim programına, sağlık çalışanları, büro memurları, temizlik ve taşıma personeli 6 grup halinde katıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından verilen eğitim programında narkotik madde kullanımı, alınabilecek önlemler ve toplumun uyuşturucu ile mücadelesinde aktif rol almaları konuları ele alındı.
Kaynak: AA