Üniversite personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

GAZİANTEP'te, üniversite personellerini taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda görevli idari personeli taşıyan Mehmet Yırtar yönetimindeki 27 TN 965 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte minibüste bulunan Bilal Erdoğan, Yusuf Gürler, Mustafa Barak, Hasan Aydın ve Sabiha Tıraş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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