Üniversite personelleri ilk yardım eğitimlerini tamamladı

İlk yardımcı eğitimini başarı ile tamamlayan Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi personeli sertifikalarını Rektör
Prof. Dr. İbrahim Taş
'ın elinden aldı.
Şubat, Mart ve Nisan aylarında İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce personele; genel ilk yardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta/yaralı taşıma teknikleri başlıkları altında eğitim verildi.
Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleşen sertifika teslim törenine Rektör Taş'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut
, İlk yardım Eğitim Merkezi Müdürü Cumhur Babaoğlu, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından Şef
Erdal Ergün ve sertifika almaya hak kazanan güvenlik personeli katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
İbrahim Taş
, Rektör
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