Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Üniversite sağlık personeline de ek ödeme yapılması talebi - Haberler

Üniversite sağlık personeline de ek ödeme yapılması talebi

Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. Hanefi Bostan, üniversite sağlık personelinin de ek ödeme kapsamına alınması gerektiğini bildiridi.

24.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:24
Üniversite sağlık personeline de ek ödeme yapılması talebi
Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Doç. Dr. Hanefi Bostan, üniversite sağlık personelinin de ek ödeme kapsamına alınması gerektiğini bildiridi.
Bostan yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışanlara ek ödeme iyileştirilmesinin yapılacağının Sağlık Bakanı tarafından açıklandığını hatırlatarak, özveri ile çalışan ve risk altında bulunan personele ek ödeme ve kadro takviyesi yapılacağının belirtilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamadan, üniversite sağlık personelinin kapsam dışı tutulduğunun anlaşıldığını aktaran Bostan, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve bu hastanelerde çalışanlar için yapılacak kadro ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin, aynı şekilde hizmet sunan ve aynı fedakarlığı yapan üniversite hastanelerinde çalışan personele de yapılması moral ve çalışma şevki açısından kaçınılmazdır. Hükümetin bu haklı talebi yerine getireceğine inanıyoruz. Bu vesileyle canla başla görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızı kutluyor ve bu fedakarlıklarının unutulmayacağını bilmelerini istiyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Eğitim Sen, Hanefi Bostan, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Irak ve İran’ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14’e yükseldi Haberler
Avrupa ülkesinde koronadan 4 Türk daha öldü, sayı 14'e yükseldi
İstanbul Adliyesi’ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:12: Elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı - Haber 20:12: Zonguldak'ta halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadını aşağıladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi... - Haber 20:12: Dünya Müslüman Alimler Birliği: Cuma namazı modern iletişim araçları üzerinden kılınamaz - Haber 20:10: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Haber 20:10: Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüpheli gözaltına alındı - Haber 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler
Loading