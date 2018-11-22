Üniversite Sanayi İş Birliğinde Bir İlk Gerçekleştirildi

Fujitsu Türkiye ve IBTECH- Finansbank tarafından desteklenerek oluşturulan Laboratuvar, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğrencilerin hizmetine sunuldu.

FİRMALAR ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE PROJE HAZIRLAYABİLECEKLER

Üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş birliğini teknolojik gelişme ile birlikte yeni bir birliktelik modeli ile hayata geçiren laboratuvarda, teknoloji firmalarının, öğrencileri eğitim dönemi boyunca sponsor olarak destekleyebileceği bildirildi. Bugüne dek mezuniyeti yaklaşan öğrencilerin firmalarla tanışması ancak staj ya da part-time çalışma ile yürüyebilirken, bu model ile firmalar öğrencinin ve öğretim üyesinin ayağına gelerek çok daha kolay yürüyen ve gözetim altında bulunan yeni projeleri gerçekleştirebiliyor.

Yeni yaklaşım sayesinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin danışmanları gözetiminde yüksek teknoloji firmalarının projelerine katılmaları ve iş hayatına hazırlanmaları sağlanırken, Ar-Ge odaklı çalışmaların özel firmaların daha çok gündemlerine girmesi mümkün hale geliyor. Fujitsu Türkiye ve IBTECH tarafından üniversiteye kazandırılan Laboratuvar Açılış Töreni'ne kamu ve özel sektörden katılan katılımcılar, bu projenin ülke için oldukça yararlı olduğunu, yenilikçi çalışmaların artırılmasında özel bir model örneği oluşturduğunu belirttiler. Törene, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Selda Bağdat Bahadır, Gebze Ticaret Odası Başkan Nail Çiler, Fujitsu ve IBTECH heyetleri ilebirçok teknoloji firması ve Ar-Ge merkezi yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktürk, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu modelle, açılacak olan laboratuvarda firmaların GTÜ lisans ve yüksek lisans öğrencilerini sponsorluklarla destekleyeceğini ifade etti. Göktürk ayrıca öğrencilerin firmalarla birlikte projeler geliştirerek bitirme tezlerini tamamlayabileceklerini belirtti.

KAYMAKAM GÜLER: "SANAYİ KURULUŞLARINA ÖRNEK OLMALI"

Tören dolayısıyla bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Mustafa Güler, GTÜ'den sanayimize ve endüstriyel gelişime katkıda bulunmasının sadece bölgemizin değil tüm ülkenin beklentisi olduğunu dile getirdi. Güler "Üniversitenin bu misyonunu yerine getirirken özel sektörden anlamlı bir destek almıştır. Bu bağlamda diğer sanayi kuruluşlarına da örnek olmasını temenni ettiğim bu destekten dolayı Fujitsu Türkiye ve IBTECH firmalarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan yaptığı konuşmada GTÜ'nün üniversite – sanayi işbirliği noktasında Türkiye'deki bir çok üniversiteye örnek olma yolunda güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini ifade ederek "Fujitsu Türkiye'nin büyük katkıları ile hayata geçirdiğimiz"GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Üniversite Sanayi İşbirliği Laboratuvarı" projesi inanın beni çok ama çok heyecanlandırıyor.Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu modelle, açılacak olan laboratuvarda hem bölgesel hem de ulusal firmalar lisans ve yüksek lisans öğrencilerimizi sponsorluklarla destekleyecek ve öğrencilerimiz firmalarla birlikte projeler geliştirerek bitirme tezlerini tamamlayacaklardır. Aynı zamanda kuluçka merkezi olarak çalışacak laboratuvarımızda öğrencilerimiz tasarladıkları projelerini de geliştirebilecekler." dedi.

Laboratuvarın çok iyi fikirlerin hayata geçmesine vesile olacağını da söyleyen Rektör Aslan başta Fujitsu Türkiye olmak üzere laboratuvarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Selda Bağdat Bahadır ise yaptığı açılış konuşmasında "Gebze Teknik Üniversitesi'nin gönüllü elçileriyiz ve kendimizi buranın bir parçası olarak görüyoruz. Fujitsu'nun insan odaklı inovasyon felsefesine uygun olarak bu laboratuvarı birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim buradaki amacımız yerli ve milli dediğimiz teknolojileri artırmaktır. Bu laboratuvarı, sanayi üniversite iş birliğini destekleyerek öğrencilerin kullanımına açtık. Amacımız mümkün olduğunca yerli ve milli ürünleri artırmak, fikri mülkiyet haklarının Türk şirketlerine ait olmasını sağlamaktır.Böylelikle hep arzu ettiğimiz yüksek katma değerli teknolojilerin ülkemizde oluşturulmasıdır. Bugün hem bir mühendis olarak ve hem de Fujitsu Türkiye'nin yöneticisi olarak ekibimle birlikte çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah burada gerçekten arzu ettiğimiz, bize yaraşır dijital dönüşümlerde Türkiye'nin önünü açacak çok önemli projelere imza atarız." dedi.

GTO Başkanı Nail Çiler de açılış konuşmasında Türkiye sanayisinde Kocaeli ve Gebze'nin önemine vurgu yaparak bölgenin önemli dinamiklerinden olan GTÜ ile Fujitsu Türkiye arasındaki bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurdelanın kesilmesinin ardından katılımcılar laboratuvarı gezdi. Verilen kokteyl ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik sona erdi.