Üniversite -SANAYİ işbirliği konusunda ilk adım atıldı

Proje çalışmaları kapsamında Odamızı ziyaret eden Doç. Dr. Hüseyin Şenkayas, Doç. Dr. Ece Armağan ve Dr. Esma Durucal, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Yılmaz ve Merve Alpargun Altıntaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çok aşamalı bir kalkınma hamlesinin ilk basamağını oluşturan bu proje ile firmalarımızın dijitalleşme süreçleri ve Endüstri 4.0 ile ilişkisinin belirlenmesi ve geçiş süresince yaşadıkları sorunların giderilmesi amaçlanıyor. Proje tanıtım toplantısının önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler