Üniversite Sanayi İşbirliğinde Dev Adım

Bu kapsamda EÜ akademisyenleri ve sanayicinin ortak çalışma olanaklarını artırmak, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu organizatörlüğünde, MÜSİAD ile EÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen protokol törenine, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan,EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, EÜ rektör yardımcıları, dekanlar, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD şube başkanları, üyeleri ve akademisyenler katıldı. Başkan Kaan ile Rektör Budak arasında imzalanan protokolle üniversite ve sanayicinin birlikte çalışarak topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

İmza töreninde MÜSİAD hakkında bilgi veren Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın 11 bin üyesi ve 60 bine yakın işletmesiyle yaklaşık 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan bir yapı olduğunu vurguladı. Kaan, MÜSİAD'ın yurt içinde 87, yurt dışında 93 ülkede 223 farkı noktadaki teşkilat ağıyla Türkiye'nin en güçlü, en büyük ve en yaygın Sivil Toplum Kuruluşu ve küresel sermaye platformu olduğunu kaydetti.

MÜSİAD'ın bilişimden eğitime, enerjiden hizmet sektörüne kadar, geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğinin altını çizen Kaan, "Geniş çerçeveli üye profilimiz, bize ülke ekonomisinde rol oynayan tüm sektörlere hâkim olabilme ve sorunlara çözüm üretebilme fırsatı veriyor. Bu bağlamda, Ege Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz protokolün, üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları kapsamında önemli bir adım olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler