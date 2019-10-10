Haberler » 3. Sayfa » Üniversite senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek

Üniversite senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması yapıldı.

10.10.2019 13:06Üniversite senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosundan Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması yapıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, 9 Ekim 2019 tarihi itibarı ile başlayan Barış Pınarı harekatından daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında olduğu gibi, Türk ordusunun bölgesinde ve dünyada barışı ve huzuru temin etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir harekat olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridoru, sadece Türkiye ve bölgede yaşayan insanlar için değil; bütün dünya için bir tehlikedir. Büyük bir devlet geleneğine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti ordusu ve halkıyla tüm bölgede barış, huzur ve demokratik yapının teminatıdır. Ülkemizi ve bölgeyi terör tehdidinden kurtarmak ve sınır güvenliğimizi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatının dünya barışına katkı sağlayacağına inanıyor ve askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz" ifadelerini yer verildi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:30 Antalya Havalimanı'nda 5 kilogram eroin yakalandı
13:20 Seyir halinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi
13:23 MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...
13:17 Önlenebilir nedenlerle görme yetisi kaybediliyor
13:15 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
13:14 Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı çatışma güvenlik kamerasında
13:14 Evli çifti traktör kazası ayırdı
10.10.2019 13:32:08