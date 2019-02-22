Üniversite Sıralarını Çiftçiler Doldurdu

Kaynak: İHA

Konya Şeker tarafından çiftçilere yönelik hazırlanan eğitim programları Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde devam ediyor.Eğitim programının açılışında konuşan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker tarafından çiftçilere yönelik hazırlanan programların Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde devam edeceğini söyledi.PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in hedefinin orta vadede dünyanın en büyük beş gıda şirketinden biri olmak olduğunu belirterek, "Bu potansiyel bu topraklarda var. Yani bu toprakların üretim potansiyeli, dünyanın en büyük beş gıda şirketinden birini Konya'dan çıkarmaya yeter de artar bile. Ancak bu, kuru lafla olacak iş değil. O hedefi hayalden hayata taşımak için birim alandan daha çok üreteceğimiz, ürettiğimizi daha nitelikli işleyeceğimiz tekniğe, teknolojiye ve bilgiye ihtiyacımız var. Bunu yapacak olan üniversitedir. Bu üniversite; akıl terletecekleri, tarım ve gıdanın yıldızlarını, tarım ve gıdanın kurmay heyetini yetiştirmek için kuruldu" diyerek vizyonunu belirlediği Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, akademik faaliyetlerinin yanı sıra çiftçi eğitimlerini de sürdürüyor. Önceki yıllarda Konya Şeker Ziraat Birimi tarafından çiftçilere yönelik tertip edilen eğitim programları istisnalar hariç bu sene Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından verilecek. Bu çerçevede bu sene düzenlenen ilk eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyeti şeker pancarı çiftçisine yönelik olarak, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi" dedi."Teknolojinin bilgisini üretirseniz teknoloji satın almaktan kurtulursunuz""Teknolojiye çok bedel ödeniyor. Eğer o teknolojinin ilmini, bilgisini üretemezseniz, o teknolojiyi yenileyenler, her daim sizin kazancınızı transfer ederek size yeni teknolojiler satar" diyen Recep Konuk sözlerine şöyle devam etti; "Bizim kültürümüzde dayanışma, birlik beraberlik var. Bizim Konya'da yaptığımız bu kültüre sıkı sıkıya sarılarak tek başına hiçbir üreticinin yapamayacağı büyük işleri el ele vererek yapmaktır. Onlarca tesis ile bölge ve ülke tarımına yeni bir ivme katacak bu üniversite, kooperatif çatısı altında bir olma, birlik olarak iri olma ve omuz omuza vererek yükü birlikte kaldırma iradesini ortaya koyan 900 bin üreticinin ülkemiz tarım sektörünün önüne koyduğu başarısı ispatlı, sektörün geleceği için de çıkış yoludur. Kooperatifçilikten en fazla faydalanacaklar, bu ülkenin milli gelirinden en az pay alan çiftçilerdir. Kooperatifçiliğe en fazla ihtiyaç duyan çiftçilerimizdir. Biz kooperatifçiliğin ülkemiz gibi tarımsal işletme ölçeği ölçek ekonomisine uymayan ülkeler için hayati önemde olduğunu, kooperatifçilikle üreticinin ekonomik zincirin tüm halkalarına, yani sanayi, ticaret, markalaşma gibi tarladaki ürünün katma değerli hale geldiği süreçlere de dahil olabileceğini gösterdik. Biz eldeki imkanlar ve mevcut teknoloji ile yapılabileceklerin önemli bir kısmını yaptık. Bunu birkaç adım daha öteye taşımak için başka şeylere ihtiyacımız var. Mesela yeni teknolojilere, mesela inovatif ürünlere, mesela daha az maliyetle üretmeye, ama en çok da birim alandan daha çok ve daha nitelikli ürün almaya, hayvancılığı daha verimli yapmaya ihtiyacımız var. İşte bu aşamada görev üniversitemizde. Bu üniversite onun için kuruldu. Üretici ekerken, biçerken tarlada tapanda, bağda bahçede, sağarken, beslerken merada ahırda ağılda daha çok kazansın, üretmeye başlarken kazancını katlasın diye kuruldu. Bugün burada başlayan ve tüm üretici ortaklarımıza ulaşacak bu eğitim çalışmaları üniversitemizin bu misyonunun, bu asli vazifesinin bir parçası" diye konuştu.Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ile Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır'ın açılış konuşmalarının ardından eğitim programında alanında uzman isimler çiftçileri bilgilendirdi. Program sonrasında eğitime katılan çiftçilere sertifika verildi. - KONYA