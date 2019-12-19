Üniversite Tercihi İçin YÖK Atlas Nasıl Kullanılır?

Bunun birçok nedeni ile olduğu için, haberimizde bunun detaylarına inecek ve iyi bir tercihin nasıl yapılacağını anlatacağız. İstanbul Üniversitesi konusunda oldukça şanslı bir şehir. Birçok farklı üniversitenin bulunduğu İstanbul'da özel üniversiteler de tercih edilmekte ve bu üniversitelerde eğitim görmek isteyenlerin, sadece ücretli değil, ayrıca burslu olarak da başvuru hakları bulunmaktadır. Bu üniversitelerin daha etkin eğitimler sundukları için, tercih edildiklerini de söyleyelim. Bunların tamamı ve daha fazlası tercih sırasında karşınıza çıkan durumların başında gelmektedir. Tercih nedeni ile binlerce öğrencinin boşta kalması ve doğru tercihler yapamamasından dolayı, YKS'nin geliştirmiş olduğu YÖK Atlas programı, oldukça yoğun bir talep görmüş ve hem eğitmenlerden, hemde öğrencilerden tam not almış durumda.

Birçok özelliği bulunan YÖK Atlas programı sayesinde, üniversitenin neden tercih edildiğini, kimler tarafından tercih edildiğini, tercih edenlerin lisedeki eğitim durumlarını, hangi şehirlerden geldiklerini tüm detayları ile görebilirsiniz. Buna göre de sizde başvurunuzu üniversite veya bölüme göre inceleyerek, seçebilirsiniz. Tercih bursu almak isteyen öğrenciler için, burs durumlarını program üzerinden tam olarak göremeseler de, bölümleri analiz ettikçe ve taban puanlarını da gördükçe, hangi üniversiteden burs alacaklarını görebilir. Programın özelliklerinin bir kısmını aşağıda belirtik. Programa giriş yaptığınız zaman üniversite seçimi ve bölüm seçimi karşınıza çıkıyor. Eğer üniversiteye göre seçim yapacaksanız, üniversiteyi seçerek, bölümlerin taban puanları dahil olmak üzere, aşağıdaki belirtiklerimizi de görüyorsunuz. Bölüm seçiminde de aynı durum geçerli olup, bölümlere göre incelemenin ardından, üniversiteyi de inceleyebilirsiniz.

• Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

• Yerleşenlerin geldikleri iller

• Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

• Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları/ lise tipleri

• Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

• Yerleşen okul birincileri

• Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

• Yerleşenlerin YKS net ortalamaları

• Yerleşenlerin YKS puanları

• Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

• Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Burslu Eğitim Veren Özel Üniversiteler

Yazımızın başında da belirtiğimiz gibi, tercihler arasında İstanbul Üniversitesi kurumları ilk sırada yer almaktadır. İstanbul'da bulunan birçok özel üniversite öğrencilere burs vermektedir. Ancak bunların içerisinde en iyi eğitimleri veren ve en fazla öğrenciye burs hakkı tanıyan İstanbul Gelişim Üniversitesi, daha fazla tercih edilmekte ve eğitim almak isteyen adayların hedefleri arasında yer almaktadır. Bölümlerinin birçoğunun uluslararası eğitim kurumlarınca akredite edilmesi, sundukları eğitimlerin en net göstergesidir. Kaliteli bir eğitim almak isteyen öğrenciler için, tercih bursu imkânları da sundukları için, başarınızı perçinleyecek ve daha yetkin bir eğitim almış olacaksınız.

Hedefleriniz arasında iyi bir eğitim almak varsa eğer, İstanbul Gelişim Üniversitesi tam olarak hedeflerinizi yerine getireceğiniz en iyi kurumlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca kesintisiz burs hakkınız olacağı gibi, başarı durumunuzu göre %75, %50 ve %25 burs alabilirsiniz. Özel üniversite olarak ücretlerinin de cazip olmasından dolayı, taban puanlarına göre bölüm seçiminizi yaparak, eğitiminizi iyi bir üniversiteden alabilirsiniz.

Burs İmkânlarından Yararlanın

Liseyi iyi derecede bitirmek ve aldığınız eğimin iyiliğini üniversite sınavında göstermek ve başarılı sıralamasında iyi bir yere sahip olmak, burslu okumanızı sağlar. Burslu okumak oldukça önemli olmasından dolayı, tercih bursu kulak arkası edilmemeli ve başarınızı alacağınız burs ile perçinlemelisiniz.