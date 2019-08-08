Üniversite tercihinde öğrencilerden AİÇÜ'ye rağbet

Ağrı
İbrahim Çeçen Üniversitesinin (AİÇÜ), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) gerçekleştirdiği 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavını (YKS) kazanan öğrencilerce ciddi oranda tercih edildiği ve bir çok bölümün tamamen dolduğu bildirildi.
AİÇÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin, YKS sonrası lisanstaki tercihlerle yüzde 92'lik doluluk oranına ulaştığı belirtilerek, AİÇÜ'nün bu sonuçla en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığı belirtildi.
YKS'nin ardından 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için üniversitenin lisans ve önlisans programlarındaki toplam 3 bin 65 kontenjana 2 bin 964 öğrenci yerleştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Lisans Yerleştirme Sınavı tercih sonuçlarına göre üniversitemizde 36 lisans programı için ayrılan bin 535 kişilik kontenjana 13'u okul birincisi olmak üzere 1445, önlisans düzeyindeki 42 programda 1530 kişilik kontenjana ise 2'si okul birincisi olmak üzere bin 289 başvuru yapıldı. Özel yetenek sınavı ile gelecek 230 öğrenci ile üniversitemize 2019-2020 eğitim- öğretim döneminde toplam 2 bin 964 öğrenci kayıt yaptırmış olacaktır.Yeni eğitim-öğretim döneminde, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulunun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, Eleşkirt Meslek Yüksekokulunun Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret, Et ve Ürünleri Teknolojileri ve Yapı Denetim Bölümleri ile Patnos Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Mimari Restorasyon ve İnşaat Teknolojisi Bölümleri de ilk öğrencilerini aldı."
Açıklamada görüşlerine yer verilen AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da öğrencilerin üniversiteye yönelik tercihlerinin yüksek olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, bazı bölümlerdeki istisnalar hariç, başta tıp ve eczacılık fakülteleri olmak üzere birçok fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki bölümlerde yüzde 100'e yakın doluluk oranına sahip olduklarını ifade etti.